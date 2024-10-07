Европейские авиакомпании продолжают откладывать возвращение в Израиль
время публикации: 07 октября 2024 г., 21:30 | последнее обновление: 07 октября 2024 г., 21:30
Итальянская авиакомпания Neos объявила, что не вернется на израильские маршруты раньше конца октября текущего года.
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizzair продлевает отмену рейсов в Израиль до 13 октября включительно.
Ирландский лоукостер Ryanair убрал Израиль с карты маршрутов до февраля 2025 года.
Авиакомпания Air France продлевает отмену рейсов до 15 октября.
Ссылки по теме