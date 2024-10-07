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Экономика

Европейские авиакомпании продолжают откладывать возвращение в Израиль

время публикации: 07 октября 2024 г., 21:30 | последнее обновление: 07 октября 2024 г., 21:30
Европейские авиакомпании продолжают откладывать возвращение в Израиль
Arie Leib Abrams/Flash90

Итальянская авиакомпания Neos объявила, что не вернется на израильские маршруты раньше конца октября текущего года.

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizzair продлевает отмену рейсов в Израиль до 13 октября включительно.

Ирландский лоукостер Ryanair убрал Израиль с карты маршрутов до февраля 2025 года.

Авиакомпания Air France продлевает отмену рейсов до 15 октября.

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