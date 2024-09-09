Президент Ирана предложил перенести столицу из Тегерана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил перенести столицу из Тегерана на побережье Персидского залива. "У нас нет другого варианта, кроме как перенести экономический и политический центр к южному побережью страны", – заявил он.

В этом президент находит прежде всего экономическую целесообразность – на сегодняшний день приходится доставлять прибывшее по морю сырье вглубь Ирана, а затем везти в морские порты готовую продукцию. Это сильно повышает себестоимость товаров.

В новый административный центр он предлагает перенести и все государственные институты. Жителям Тегерана, согласно этому плану, будет предложено переехать в столицу.

Отметим, что Тегеран стал столицей Персии только в конце XVIII века. Среди городов, которые были столицей до этого – Исфахан и Шираз. Однако все эти города находятся в глубине иранской территории.