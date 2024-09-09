Источники: в Ливане убит племянник Фуада Шукра, ликвидированного лидера боевиков "Хизбаллы"

Неофициальные ливанские источники сообщили, что рано утром 9 сентября, вероятно в результате атаки ЦАХАЛа, был убит Хусейн Мухаммад Шукр – племянник Фуада Шукра (Аль-Хаджа Мухсина), военного советника генсекретаря "Хизбаллы" Хасана Насраллы, отвечавшего за стратегию и ведение боевых действий против Израиля, который был ликвидирован 30 июля 2024 года в Бейруте.

Где именно был убит Хусейн Шукр, непонятно. Известно, что он проживал в деревне Наби Шит в Бекаа, на востоке Ливана. Хусейн был сыном родной сестры Фуада Шукра, отмечает Abu Ali Express.

Ожидается, что похороны Хусейна Шукра пройдут сегодня в 16:00 в Бейруте.