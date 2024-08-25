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Ближний Восток

"Хизбалла": первый этап мести за Шукра завершен

время публикации: 25 августа 2024 г., 10:32 | последнее обновление: 25 августа 2024 г., 10:43
"Хизбалла": первый этап мести за Шукра завершен
AP Photo/Hussein Malla

Руководство "Хизбаллы" объявило о завершении "первого этапа" мести Израилю за ликвидацию военного советника Фуада Шукра. При этом в "Хизбалле" утверждают, что "все цели достигнуты".

В третьем заявлении за сегодняшнее утро руководство "Хизбаллы" настаивает на том, что все ракеты и БПЛА были запущены по заранее определенным целям на территории Израиля ровно тогда, когда планировалось. Утверждается (как и ранее), что были поражены 11 "стратегических" целей на севере Израиля.

Всего, по утверждению "Хизбаллы", утром 25 августа по целям в Израиле были выпущены около 320 ракет и десятки БПЛА.

"Наша военная операция на сегодня завершена, слава Аллаху", – говорится в тексте заявления "Хизбаллы".

В руководстве "Хизбаллы" отвергают утверждения правительства Израиля по поводу того, что в результате массированного превентивного удара по целям в Ливане и поражения тысяч пусковых установок удалось предотвратить атаку "Хизбаллы" не только на север, но и на центр Израиля.

В 18:00 ожидается выступление генерального секретаря "Хизбаллы" Хасана Насраллы по этому поводу.

Ближний Восток
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