"Хизбалла": первый этап мести за Шукра завершен

Руководство "Хизбаллы" объявило о завершении "первого этапа" мести Израилю за ликвидацию военного советника Фуада Шукра. При этом в "Хизбалле" утверждают, что "все цели достигнуты".

В третьем заявлении за сегодняшнее утро руководство "Хизбаллы" настаивает на том, что все ракеты и БПЛА были запущены по заранее определенным целям на территории Израиля ровно тогда, когда планировалось. Утверждается (как и ранее), что были поражены 11 "стратегических" целей на севере Израиля.

Всего, по утверждению "Хизбаллы", утром 25 августа по целям в Израиле были выпущены около 320 ракет и десятки БПЛА.

"Наша военная операция на сегодня завершена, слава Аллаху", – говорится в тексте заявления "Хизбаллы".

В руководстве "Хизбаллы" отвергают утверждения правительства Израиля по поводу того, что в результате массированного превентивного удара по целям в Ливане и поражения тысяч пусковых установок удалось предотвратить атаку "Хизбаллы" не только на север, но и на центр Израиля.

В 18:00 ожидается выступление генерального секретаря "Хизбаллы" Хасана Насраллы по этому поводу.