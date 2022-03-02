Война в Украине: бесславие российского оружия. Фоторепортаж

Фото: Генштаб ВСУ, Associated Press

Министерство обороны Российской Федерации и генштаб РФ не публикуют данные о потерях в ходе войны против Украины, которую российские СМИ обязаны именовать "специальной операцией". Не публикуются данные не только о потерях личного состава, но и о потерях вооружений и техники.

Источником этой информации является украинская сторона, причем не только генеральный штаб Вооруженных сил Украины, но и обычные граждане, оказавшиеся в зоне боевых действий после вторжения российской армии.

Судя по сообщениям генштаба ВСУ, только за первую неделю после начала войны российская армия потеряла более 60 самолетов и вертолетов, более 200 танков, почти 900 бронетранспортеров, 40 реактивных систем залпового огня, свыше 80 артиллерийских орудий, сотни грузовых автомобилей и другой техники. Причем, судя по сообщениям украинских властей, зачастую бойцы российской армии бросали технику, не желая вести войну и рисковать своими жизнями. Связано это было и с логистическими проблемами: армия РФ не была готова к длительной операции и не была обеспечена в достаточной степени топливом и продовольствием.

Официальная Москва заявляет, что все сведения о потерях российской армии – "фейк", распространяемый украинскими и иными враждебными спецслужбами.