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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи9 апреля 2021 г., 07:55

Спасенные после экологической катастрофы у берегов Израиля черепахи вернулись в море. Фоторепортаж

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Фото: Ариэль Шалит. Associated Press

Многие морские животные стали жертвами недавней экологической катастрофы около побережья Израиля. Но некоторых из них удалось спасти. На этой неделе в районе пляжа Михморет (к северу от Нетании) были выпущены в Средиземное море шесть восьмимесячных зеленых морских черепах, спасенных израильскими специалистами и прошедших курс лечения.

Спасенные после экологической катастрофы у берегов Израиля черепахи вернулись в море. Фоторепортаж Спасенные после экологической катастрофы у берегов Израиля черепахи вернулись в море. Фоторепортаж Спасенные после экологической катастрофы у берегов Израиля черепахи вернулись в море. Фоторепортаж Спасенные после экологической катастрофы у берегов Израиля черепахи вернулись в море. Фоторепортаж Спасенные после экологической катастрофы у берегов Израиля черепахи вернулись в море. Фоторепортаж Спасенные после экологической катастрофы у берегов Израиля черепахи вернулись в море. Фоторепортаж
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