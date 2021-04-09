Спасенные после экологической катастрофы у берегов Израиля черепахи вернулись в море. Фоторепортаж

Фото: Ариэль Шалит. Associated Press

Многие морские животные стали жертвами недавней экологической катастрофы около побережья Израиля. Но некоторых из них удалось спасти. На этой неделе в районе пляжа Михморет (к северу от Нетании) были выпущены в Средиземное море шесть восьмимесячных зеленых морских черепах, спасенных израильскими специалистами и прошедших курс лечения.