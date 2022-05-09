Акции "Бессмертный полк" в Израиле, 9 мая 2022. Фоторепортаж
Фото: Shir Torem/Flash90; AP Photo/Ariel Schalit; Э.Штерн; Е.Брестовицкий; Алексей С. Железнов
9 мая 2022 года в нескольких городах Израиля прошли акции "Бессмертный полк", приуроченные к 77-й годовщине победы над нацистской Германией.
В этом году эти мероприятия были менее многочисленными, чем в прошлые годы. В Иерусалиме вместо традиционного парада прошла торжественная церемония на горе Герцль.
Живых ветеранов той войны осталось очень мало. Война, которую ведет сейчас Россия против Украины, заставила многих пересмотреть свое отношение к главному государственному празднику в РФ.
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