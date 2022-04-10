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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи10 апреля 2022 г., 18:51

Они живые: домашние животные и дикие звери, спасенные во время войны в Украине. Фоторепортаж

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Фото: ГСЧС Украины

Сотрудникам государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям зачастую приходится спасать не только людей, но и животных, оказавшихся под завалами зданий и в зонах обстрелов на открытой местности.

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