Они живые: домашние животные и дикие звери, спасенные во время войны в Украине. Фоторепортаж
Фото: ГСЧС Украины
Сотрудникам государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям зачастую приходится спасать не только людей, но и животных, оказавшихся под завалами зданий и в зонах обстрелов на открытой местности.
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 05 апреля 2022
Работа саперов в зоне боевых действий на территории Украины. Фоторепортаж
Работа саперов в зоне боевых действий на территории Украины. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 03 апреля 2022
Российская военная техника, оставшаяся в полях и лесах Украины. Фоторепортаж
Российская военная техника, оставшаяся в полях и лесах Украины. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 03 апреля 2022
Городок Буча Киевской области после освобождения. Фоторепортаж
Городок Буча Киевской области после освобождения. Фоторепортаж