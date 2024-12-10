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Израильская актриса Евгения Додина. Фотогалерея

Израильское Кино
Звезды
Гешер
время публикации: 10 декабря 2024 г., 08:01 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 08:01

Фото: Александр Ханин

10 декабря исполнилось 60 лет израильской актрисе Евгении Додиной.

Она родилась в Могилёве (Белоруссия, СССР). Поступала в Москве во ВГИК, не прошла. Поступила в ГИТИС, где училась на первом и последнем очном курсе Анатолия Эфроса, который он вел совместно с Анатолием Васильевым. Будучи студенткой последнего курса в 1985 году дебютировала в кино: в эпизоде комедии Петра Фоменко "Поездки на старом автомобиле". В 1986-ма дебютировала на сцене театра имени Маяковского в спектакле "Завтра была война". Там же познакомилась с Евгением Арье, вместе с которым она репатриировалась в Израиль в 1991 году.

В Израиле Арье стал одним из основателей и режиссёром в театре "Гешер", в котором Додина стала ведущей актрисой. В 2007 году она перешла в тель-авивский театр "Габима", продолжая при этом сниматься в кино и на телевидении.

Евгения Додина сыграла в десятках спектаклей и более чем в 40 фильмах на иврите, русском, английском и немецком языках.

В 1994 году Евгения Додина вышла замуж за музыканта и композитора театра "Гешер" Ави Беньямина. У них есть взрослая дочь.

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