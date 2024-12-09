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162-я дивизия ЦАХАЛа зачищает от террористов север Газы. Фото, видео

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 09 декабря 2024 г., 17:28 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 17:28

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 162-й дивизии ЦАХАЛа более двух месяцев действуют в районе Джабалии и Байт-Лахии, на севере сектора Газы, ликвидируя террористов и инфраструктуру террора.

В операциях задействованы бригады "Гивати" и "Кфир", 401-я бронетанковая "Иквот а-Барзель" и 215-я артиллерийская "Амуд а-Эш", инженерный спецназ "Яалом" и другие подразделения.

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