162-я дивизия ЦАХАЛа зачищает от террористов север Газы. Фото, видео

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 162-й дивизии ЦАХАЛа более двух месяцев действуют в районе Джабалии и Байт-Лахии, на севере сектора Газы, ликвидируя террористов и инфраструктуру террора.

В операциях задействованы бригады "Гивати" и "Кфир", 401-я бронетанковая "Иквот а-Барзель" и 215-я артиллерийская "Амуд а-Эш", инженерный спецназ "Яалом" и другие подразделения.