Зачистка южного Ливана от оружия "Хизбаллы" продолжается. Фото/видео

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы 769-й бригады "Хирам" продолжают зачистку южного Ливана от позиций и складов вооружений "Хизбаллы".

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что за последние дни в одной из деревень внутри здания нашли реактивную систему залпового огня, сотни минометных снарядов и зарядов для гранатометов. Рядом с тем же зданием располагались противотанковые огневые позиции.

Кроме того, был обнаружен склад оружия, на котором были найдены десятки переносных ракетных комплексов, мины и т.д.