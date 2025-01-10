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Зачистка южного Ливана от оружия "Хизбаллы" продолжается. Фото/видео

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Операция "Стрелы севера"
время публикации: 10 января 2025 г., 12:00 | последнее обновление: 10 января 2025 г., 12:05

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы 769-й бригады "Хирам" продолжают зачистку южного Ливана от позиций и складов вооружений "Хизбаллы".

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что за последние дни в одной из деревень внутри здания нашли реактивную систему залпового огня, сотни минометных снарядов и зарядов для гранатометов. Рядом с тем же зданием располагались противотанковые огневые позиции.

Кроме того, был обнаружен склад оружия, на котором были найдены десятки переносных ракетных комплексов, мины и т.д.

Зачистка южного Ливана от оружия "Хизбаллы" продолжается. Фото/видео
Зачистка южного Ливана от оружия "Хизбаллы" продолжается. Фото/видео
Зачистка южного Ливана от оружия "Хизбаллы" продолжается. Фото/видео
Зачистка южного Ливана от оружия "Хизбаллы" продолжается. Фото/видео
Зачистка южного Ливана от оружия "Хизбаллы" продолжается. Фото/видео
Зачистка южного Ливана от оружия "Хизбаллы" продолжается. Фото/видео
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