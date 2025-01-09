Фестиваль ледовых скульптур в Харбине. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

В Харбине, городе, который называют "китайской столицей зимы", проходит ежегодный фестиваль ледовых скульптур. Праздник, впервые прошедший в 1963 году, традиционно привлекает в город миллионы туристов. Самые лучшие в мире мастера превращают ледяные блоки в настоящие произведения искусства. Тут есть и ледяные горки, и дворцы, и храмы.

Наряду с китайской, широко представлена русская архитектура – в городе всегда ощущалось российское присутствие. Особенно интересно здесь после захода солнца, когда включается яркая подсветка.