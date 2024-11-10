Курахово под огнем армии РФ: жителей эвакуируют. Фоторепортаж
время публикации: 10 ноября 2024 г., 13:29 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 13:29
Фото: AP Photo/Anton Shtuka
В городе Курахово Покровского района Донецкой области Украины идут уличные бои. Силы армии РФ наступают. Украинские власти пытаются эвакуировать остающихся в городе мирных граждан.
Город, подвергавшийся в течение длительного времени интенсивным обстрелам, в значительной степени разрушен.
До войны в Курахово жили около 20 тысяч человек. Градообразующим предприятием считалась Кураховская ТЭС, уничтоженная российскими военными в феврале 2024 года.