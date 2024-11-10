x
10 ноября 2024
|
последняя новость: 14:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 ноября 2024
|
10 ноября 2024
|
последняя новость: 14:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Курахово под огнем армии РФ: жителей эвакуируют. Фоторепортаж

время публикации: 10 ноября 2024 г., 13:29 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 13:29

Фото: AP Photo/Anton Shtuka

В городе Курахово Покровского района Донецкой области Украины идут уличные бои. Силы армии РФ наступают. Украинские власти пытаются эвакуировать остающихся в городе мирных граждан.

Город, подвергавшийся в течение длительного времени интенсивным обстрелам, в значительной степени разрушен.

До войны в Курахово жили около 20 тысяч человек. Градообразующим предприятием считалась Кураховская ТЭС, уничтоженная российскими военными в феврале 2024 года.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook