Курахово под огнем армии РФ: жителей эвакуируют. Фоторепортаж

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В городе Курахово Покровского района Донецкой области Украины идут уличные бои. Силы армии РФ наступают. Украинские власти пытаются эвакуировать остающихся в городе мирных граждан.

Город, подвергавшийся в течение длительного времени интенсивным обстрелам, в значительной степени разрушен.

До войны в Курахово жили около 20 тысяч человек. Градообразующим предприятием считалась Кураховская ТЭС, уничтоженная российскими военными в феврале 2024 года.