Ураган "Милтон" во Флориде. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

Ураган "Милтон" достиг западного побережья американского штата Флорида, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC). Во Флориде объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Ураган привел к перерыву в энергообеспечении: около миллиона жителей Флориды остались без электричества.

Во Флориде – торнадо, град, ураганные ветры, ливни и наводнения.