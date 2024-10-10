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Ураган "Милтон" во Флориде. Фоторепортаж

время публикации: 10 октября 2024 г., 13:46 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 13:46

Фото: Associated Press

Ураган "Милтон" достиг западного побережья американского штата Флорида, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC). Во Флориде объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Ураган привел к перерыву в энергообеспечении: около миллиона жителей Флориды остались без электричества.

Во Флориде – торнадо, град, ураганные ветры, ливни и наводнения.

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Ураган "Милтон" во Флориде: сотни тысяч людей остались без электричества