Ураган "Милтон" во Флориде: сотни тысяч людей остались без электричества
время публикации: 10 октября 2024 г., 05:31 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 05:38
Ураган "Милтон" достиг западного побережья американского штата Флорида, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC). Во Флориде объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Первый удар урагана пришелся на побережье Флориды в районе Сиеста-Ки. Средняя скорость ветра здесь составляет более 200 км/ч.
Сильнейший шторм наблюдается в Тампе, Санкт-Петербурге, Сарасоте, Форт-Майерсе.
Ураган привел к перерыву в энергообеспечении: около 700 тысяч жителей Флориды остались без электричества.
Во Флориде ожидаются торнадо, град, ураганные ветры, ливни. "Милтон" может вызвать наводнения.
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