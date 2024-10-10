Ураган "Милтон" во Флориде: сотни тысяч людей остались без электричества

Ураган "Милтон" достиг западного побережья американского штата Флорида, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC). Во Флориде объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Первый удар урагана пришелся на побережье Флориды в районе Сиеста-Ки. Средняя скорость ветра здесь составляет более 200 км/ч.

Сильнейший шторм наблюдается в Тампе, Санкт-Петербурге, Сарасоте, Форт-Майерсе.

Ураган привел к перерыву в энергообеспечении: около 700 тысяч жителей Флориды остались без электричества.

Во Флориде ожидаются торнадо, град, ураганные ветры, ливни. "Милтон" может вызвать наводнения.