Бойцы 91-й дивизии ведут бои на юге Ливана. Видео, фоторепортаж

Фото и видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы 91-й дивизии "А-Галиль" ведут бои на юге Ливана, ликвидируя террористов "Хизбаллы", уничтожая ракетные пусковые установки и склады оружия и боеприпасов.

Бойцами 3-й бригады "Александрони" был обнаружен склад, на котором хранились около 800 тактических разгрузочных жилетов (поставка из Ливии), сотни единиц огнестрельного оружия, а также гранаты и взрывные устройства.

Бойцы 8-й резервной бронетанковой бригады "А-Закен" нашли в жилых домах ящики с оружием и боеприпасами, в том числе патроны и ракетную установку "Корнет" российского производства, которая была нацелена на населенные пункты Галилеи (рядом с установкой были сложены десятки ракет).

769-я территориальная бригада "Хирам" и 228-я бригада "Алон" продолжают выполнять задачи по обороне населенных пунктов на севере Израиля, а также принимают участие в наземных действиях.

В настоящее время в Ливане действуют четыре дивизии ЦАХАЛа: 98-я, 36-я, 91-я и 146-я.