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Будни больницы для диких животных при "Сафари". Фоторепортаж

время публикации: 10 сентября 2024 г., 15:57 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 15:59

Фото: больница для диких животных при "Сафари", Рамат-Ган

Больница для диких животных при зоопарке "Сафари" ежедневно принимает раненых и заболевших обитателей лесов и пустынь Израиля, к воротам больницы везут найденных в парках ежиков и сбитых на дороге дикобразов, заболевших аистов и обезвоженных летучих мышей. Ежегодно ветеринары больницы оказывают помощь примерно 3000 животным.

Сообщить о попавшем в беду диком животном, рептилии или птице можно по телефону *3639.

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