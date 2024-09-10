Будни больницы для диких животных при "Сафари". Фоторепортаж
время публикации: 10 сентября 2024 г., 15:57 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 15:59
Фото: больница для диких животных при "Сафари", Рамат-Ган
Больница для диких животных при зоопарке "Сафари" ежедневно принимает раненых и заболевших обитателей лесов и пустынь Израиля, к воротам больницы везут найденных в парках ежиков и сбитых на дороге дикобразов, заболевших аистов и обезвоженных летучих мышей. Ежегодно ветеринары больницы оказывают помощь примерно 3000 животным.
Сообщить о попавшем в беду диком животном, рептилии или птице можно по телефону *3639.
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