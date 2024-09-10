Будни больницы для диких животных при "Сафари". Фоторепортаж

Фото: больница для диких животных при "Сафари", Рамат-Ган

Больница для диких животных при зоопарке "Сафари" ежедневно принимает раненых и заболевших обитателей лесов и пустынь Израиля, к воротам больницы везут найденных в парках ежиков и сбитых на дороге дикобразов, заболевших аистов и обезвоженных летучих мышей. Ежегодно ветеринары больницы оказывают помощь примерно 3000 животным.

Сообщить о попавшем в беду диком животном, рептилии или птице можно по телефону *3639.