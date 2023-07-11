Аэропорт "Бен-Гурион" в день массового протеста. Фоторепортаж

Фото: Flash90, Associated Press

Во второй половине дня во вторник, 11 июля, противники юридической реформы устроили очередную массовую акцию протеста в международном аэропорту "Бен-Гурион". Возникла угроза давки. Полиция выделила свободную территорию для манифестантов, призвав их не толпиться, не препятствовать проходу других граждан и не создавать помехи работе аэропорта.

Несколько нарушителей порядка были задержаны.

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Ранее по всей стране манифестанты перекрывали дороги.