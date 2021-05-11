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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи11 мая 2021 г., 13:05

Эскалация мусульмано-израильского конфликта: "Страж стен" против "Меча Аль-Кудса". Фоторепортаж

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Flash90, Associated Press

Активизация арабских радикалов в День Иерусалима, перешедшая в открытое вооруженное противостояние ЦАХАЛа и боевиков в Газе – одна из главных мировых новостей.

В этом фоторепортаже собраны снимки, сделанные 10-11 мая на территории Израиля, включая Иерусалим, а также в Палестинской автономии и секторе Газы.

Подробнее о происходящем читайте в материале "Страж стен" против "Меча Аль-Кудса". ЦАХАЛ проводит операцию в Газе

Беспорядки у мечети Аль-Акса, 10 мая 2021 года Беспорядки на Храмовой горе, 10 мая 2021 года Последствия попадания ракеты в жилой дом в Ашкелоне. 11 мая 2021 года Юг сектора Газы, Рафах, 10 мая 2021 года "Железный купол" сбивает ракеты, выпущенные из сектора Газы. 10 мая 2021 года
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