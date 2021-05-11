Эскалация мусульмано-израильского конфликта: "Страж стен" против "Меча Аль-Кудса". Фоторепортаж

Фото: Flash90, Associated Press

Активизация арабских радикалов в День Иерусалима, перешедшая в открытое вооруженное противостояние ЦАХАЛа и боевиков в Газе – одна из главных мировых новостей.

В этом фоторепортаже собраны снимки, сделанные 10-11 мая на территории Израиля, включая Иерусалим, а также в Палестинской автономии и секторе Газы.

Подробнее о происходящем читайте в материале "Страж стен" против "Меча Аль-Кудса". ЦАХАЛ проводит операцию в Газе