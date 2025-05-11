Израильской актрисе Шире Хаас – 30. Фотогалерея

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11 мая исполнилось 30 лет израильской актрисе Шире Хаас, получившей международное признание и номинацию на премию "Золотой глобус" за роль в мини-сериале Netflix '"Неортодоксальная".

Она родилась в Тель-Авиве в семье уроженцев Израиля. Помимо родного иврита, говорит на английском, идише и русском.

Когда ей было два года, у нее был диагностирован рак почки, но она выздоровела через два года после серии тяжелых процедур.

В 14 лет Шира начала играть в спектаклях Театра Камери. В 2010-2013 годах училась в Театральном художественном училище в Гиватаиме. Отслужила срочную службу в Армии обороны Израиля, несмотря на освобождение от воинской обязанности по состоянию здоровья.

Дебютировала на телевидении в роли Рухами Вайс в драматическом сериале "Штисель" в 2013 году. В 2014 году главная роль в фильме "Принцесса" принесла Шире награду за лучшую женскую роль на Иерусалимском кинофестивале и на фестивале Peace & Love" в Швеции. В 2018-м была удостоена израильской кинопремии "Офир" как лучшая актриса второго плана за роль в фильме "Благородный дикарь".

В 2020-м за роль в фильме "Ася" получила награду как лучшая иностранная актриса на фестивале Трайбека.

В 2024 году на Телевизионном фестивале в Монте-Карло Шира Хаас стала лауреатом премии "Золотая Нимфа" в категории "Художественные фильмы" в номинации "Специальный приз жюри" за участие в израильском телесериале "Ночная терапия".

Сыграла роль Рут Бат-Сераф – израильской супергероини в фильме Marvel "Капитан Америка: Новый мир", который вышел на экраны в феврале 2025 года. По комиксу, агент по имени "Сабра" является мутантом на службе "Мосада", но в фильме этого нет.