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Супермодели Линде Евангелисте – 60. Фотогалерея

Звезды
Канада
Мода
время публикации: 10 мая 2025 г., 07:55 | последнее обновление: 10 мая 2025 г., 07:55

Фото: Associated Press

10 мая исполнилось 60 лет Линде Евангелисте – канадской супермодели итальянского происхождения, пик карьеры которой пришелся на 90-е годы.

Она родилась в Сент-Катаринс, Онтарио (Канада) в рабочей семье итальянских эмигрантов. В 15 лет стала победительницей местного конкурса красоты "Мисс Ниагара" и получила предложение от нью-йоркского агентства Elite.

К середине 90-х стала самой высокооплачиваемой моделью в мире. Ей принадлежит крылатая фраза: "Я не вылезу из постели меньше чем за десять тысяч долларов".

Завершила карьеру модели в 2016 году, перестала показываться на публике. В 2021 году рассказала журналу People, что это было вызвано неудачной косметической процедурой. Судилась с клиникой, где ей делали процедуру.

Была замужем, развелась. Потом у нее было несколько романов. В 2006-м родила сына от миллиардера Франсуа-Анри Пино, после чего длительное время добивалась выплаты алиментов.

В 2018 году у Евангелисты диагностировали рак молочной железы. Она прошла химиотерапию и перенесла двустороннюю мастэктомию. В 2022 году рак вернулся, ей снова провели химиотерапию.

2008 год
Супермодели Линда Евангелиста (слева), и Синди Кроуфорд (справа) с Бонни Пфайфер, исполнительный продюсер проекта DISHES, 1994 год
2011 год
1995 год
2007 год
2009 год
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