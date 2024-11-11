"Мисс Земля 2024": финал конкурса красоты. Фоторепортаж из Филиппин

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Австралийка Джессика Лейн была объявлена победительницей международного конкурса красоты "Мисс Земля 2024", который проходил в городе Параньяке (Филиппины).

Конкурс красоты "Мисс Земля" проводится с 2001 года и считается одним из самых престижных наряду с "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная". В отличие от международных конкурсов "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная", отбор "делегаток" на конкурс "Мисс Земля" зачастую не связан с успехами на национальных конкурсах красоты. Некоторые страны проводят подобные "экологические" конкурсы и отправляют победительниц на международный конкурс. Но в большинстве случаев жюри международного конкурса выбирает конкурсанток по предоставленным резюме.

Представительницы Израиля с 2020 года в конкурсе "Мисс Земля" не участвуют.