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Актрисе Кристине Риччи, Уэнздэй из "Семейки Аддамс" – 45. Фотогалерея

Звезды
время публикации: 12 февраля 2025 г., 08:05 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 08:05

Фото: Associated Press

12 февраля исполнилось 45 лет Кристине Риччи – популярной американской актрисе и продюсеру, славу которой принесли роли нестандартных персонажей с мрачным характером, прежде всего роль Уэнздэй в фильме "Семейка Аддамс".

Она родилась в Санта-Монике (Калифорния), была младшей из четырех детей в семье. У нее ирландские, шотландские и итальянские корни. Позже семья переехала в Нью-Джерси, а затем в Нью-Йорк. Родители развелись, когда Кристина была подростком.

Кристина Риччи дебютировала в кино девятилетней, сыграв первую заметную роль в комедии "Русалки". Уже в следующем году она снялась в комедийном боевике "Напролом" и сыграла роль Уэнздэй в "Семейке Аддамс", которая на долгие годы стала для нее знаковой. В общей сложности, за 35 лет кинокарьеры, она сыграла более 70 ролей. Зрители ее помнят по фильмам "Нация прозака", "Противоположность секса", "Сонная Лощина", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Человек, который плакал", "Монстр", "Пенелопа", "Стон чёрной змеи", "Белая роза". В 2022-м она "вернулась к истокам", сыграв роль в сериале "Уэнздэй" (но уже не "той самой девочки").

Второй раз замужем. У нее двое детей – от первого и второго брака.

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