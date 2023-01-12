"Мисс Вселенная 2022": шоу в национальных костюмах и бикини. Фоторепортаж
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Фото: Miss Universe
11-12 января в Новом Орлеане (Луизиана, США) в рамках международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2022" (Miss Universe 2022) участницы представили национальные костюмы, а также вышли на сцену в бикини.
По итогам промежуточных конкурсов будут отобраны финалистки, которые будут бороться за корону "королевы красоты Вселенной" 14-15 января.
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