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    Фоторепортажи

    "Мисс Вселенная 2022": шоу в национальных костюмах и бикини. Фоторепортаж

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    Фото: Miss Universe

    11-12 января в Новом Орлеане (Луизиана, США) в рамках международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2022" (Miss Universe 2022) участницы представили национальные костюмы, а также вышли на сцену в бикини.

    По итогам промежуточных конкурсов будут отобраны финалистки, которые будут бороться за корону "королевы красоты Вселенной" 14-15 января.

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    Мисс Уругвай 2022 Мисс Аргентина 2022 Мисс Россия 2022 Мисс США 2022 Мисс Украина 2022
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