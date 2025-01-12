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Бригада "Нахаль" продолжает зачистку Байт-Хануна. Фоторепортаж

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 12 января 2025 г., 13:01 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 13:01

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы бригады "Нахаль" (143-я дивизия "Газа") действуют в районе Байт-Хануна, на севере сектора Газы. Это далеко не первая зачистка данного района, однако военные продолжают находить оружие и боеприпасы.

Накануне в результате подрыва взрывного устройства в Байт-Хануне погибли четверо израильских военнослужащих, трое из них были бойцами бригады "Нахаль".

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