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Крушение самолета в Индии с сотнями людей на борту. Фоторепортаж

Авиация
Индия
Авиакатастрофа
время публикации: 12 июня 2025 г., 16:33 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 16:34

Фото: Associated Press

В индийском городе Ахмадабад 12 июня потерпел крушение самолет Boeing 787 авиакомпании Air India, на борту которого находилось более 240 человек. Лайнер рухнул менее чем через минуту после взлета, когда он был на высоте около 200 метров. Он упал на здание общежития для медицинских работников, вызвав на месте пожар.

По сведениям авиакомпании, на борту находилось 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, семь граждан Португалии и один канадец. Среди пассажиров – 11 детей. Это первое в истории крушение самолета Boeing 787, который вступил в эксплуатацию 11 лет назад и совершил более пяти миллионов рейсов, перевезя миллиард пассажиров.

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