Силы ЦАХАЛа действуют на юго-западе Сирии. Фото, видео
время публикации: 12 июня 2025 г., 14:26 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 14:26
Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа и Jonathan Shaul/Flash90
Силы ЦАХАЛа продолжают действовать на юго-западе Сирии, в провинциях Кунейтра и Дараа, включая сирийскую часть Голанских высот. Время от времени военные проводят рейды в деревнях, конфискуя оружие. Иногда происходят столкновения.
ЦАХАЛ сообщил, что в ночь на 12 июня на юго-западе Сирии были арестованы террористы ХАМАСа. Операция была проведена бойцами 3-й бригады "Александрони" в районе Байт-Джана. "Террористы были доставлены на территорию Израиля для дальнейшего расследования подразделением 504", – сказано в сообщении ЦАХАЛа. В ходе операции были обнаружены и конфискованы оружие и боеприпасы.