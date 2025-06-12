x
12 июня 2025
|
последняя новость: 15:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 июня 2025
|
12 июня 2025
|
последняя новость: 15:16
12 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Силы ЦАХАЛа действуют на юго-западе Сирии. Фото, видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
Сирия
время публикации: 12 июня 2025 г., 14:26 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 14:26

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа и Jonathan Shaul/Flash90

Силы ЦАХАЛа продолжают действовать на юго-западе Сирии, в провинциях Кунейтра и Дараа, включая сирийскую часть Голанских высот. Время от времени военные проводят рейды в деревнях, конфискуя оружие. Иногда происходят столкновения.

ЦАХАЛ сообщил, что в ночь на 12 июня на юго-западе Сирии были арестованы террористы ХАМАСа. Операция была проведена бойцами 3-й бригады "Александрони" в районе Байт-Джана. "Террористы были доставлены на территорию Израиля для дальнейшего расследования подразделением 504", – сказано в сообщении ЦАХАЛа. В ходе операции были обнаружены и конфискованы оружие и боеприпасы.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 12 июня 2025

Axios: Израиль ведет прямые переговоры с руководством Сирии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 июня 2025

ЦАХАЛ: на юго-западе Сирии были арестованы террористы ХАМАСа