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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи12 мая 2022 г., 15:28

Киевский "Элизиум-цирк" в Италии: гастроли ради спасения близких. Фоторепортаж

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Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino

Турне киевского театра "Элизиум-цирк" по Италии под названием "Алиса в стране чудес" стало нескончаемым. Артисты попали в настоящую "кроличью нору", им приходится устраивать на сцене веселые представления, пока их семьи живут в стране, где идет война.

Гастроли должны были завершиться в марте. Но теперь тур продлен, как минимум, до июня. К такому решению пришли сами артисты: им необходимо зарабатывать, чтобы содержать семьи.

Агентство Associated Press пишет, что выступления "Элизиум-цирка" оказались настолько востребованными в Италии, что артистам удалось перевезти в эту страну около 50 своих родственников, но многие близкие остаются в Украине.

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