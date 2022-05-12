Акции в память о Ширин: арабы обвиняют ЦАХАЛ, отвергая партнерство. Фоторепортаж
Фото: Flash90, AP
После гибели в Дженине репортера "Аль-Джазиры" Ширин Абу Аклэ акции протеста проходят в Иерусалиме и Хайфе, в Рамалле и Бейт-Лехеме, а также в секторе Газы. Палестинская администрация и лидеры террористических организаций обвиняют израильских военных в "убийстве" журналистки. При этом ПА отвергло предложение властей Израиля о совместном расследовании, по всей видимости, опасаясь, что оно докажет ответственность дженинских боевиков за смертельное ранение ветерана палестинской журналистики.
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 мая 2022
Представитель ПА: Израилю отказано в проведении совместного расследования обстоятельств гибели Ширин Абу Аклэ
Представитель ПА: Израилю отказано в проведении совместного расследования обстоятельств гибели Ширин Абу Аклэ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 мая 2022
Израиль предлагает ПА и США совместно расследовать обстоятельства гибели журналистки "Аль-Джазиры"
Израиль предлагает ПА и США совместно расследовать обстоятельства гибели журналистки "Аль-Джазиры"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 мая 2022
После гибели журналистки "Аль-Джазиры" в Дженине Amnesty International требует привлечь к ответственности Израиль
После гибели журналистки "Аль-Джазиры" в Дженине Amnesty International требует привлечь к ответственности Израиль
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 мая 2022
ЦАХАЛ: расследование гибели журналистки "Аль-Джазиры" контролирует начальник генштаба
ЦАХАЛ: расследование гибели журналистки "Аль-Джазиры" контролирует начальник генштаба