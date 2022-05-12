Акции в память о Ширин: арабы обвиняют ЦАХАЛ, отвергая партнерство. Фоторепортаж

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После гибели в Дженине репортера "Аль-Джазиры" Ширин Абу Аклэ акции протеста проходят в Иерусалиме и Хайфе, в Рамалле и Бейт-Лехеме, а также в секторе Газы. Палестинская администрация и лидеры террористических организаций обвиняют израильских военных в "убийстве" журналистки. При этом ПА отвергло предложение властей Израиля о совместном расследовании, по всей видимости, опасаясь, что оно докажет ответственность дженинских боевиков за смертельное ранение ветерана палестинской журналистики.