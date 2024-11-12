ЦАХАЛ атакует объекты "Хизбаллы" в Бейруте. Фоторепортаж

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За последнюю неделю ВВС ЦАХАЛа атаковали десятки объектов "Хизбаллы" в Бейруте. Как правило, удары наносились по целям в южных районах и пригородах столицы Ливана. Были атакованы штабы, склады оружия, места производства вооружений.

Новый этап войны против "Хизбаллы" был начат 17 сентября 2024 года, когда в Ливане и Сирии взорвались пейджеры, которые использовали активисты "Хизбаллы" (формально Израиль не признавал свою ответственность за эту операцию). 18 сентября в Ливане взорвались рации и другие беспроводные устройства связи, которые использовали активисты "Хизбаллы". 19 сентября ВВС ЦАХАЛа осуществили массированную атаку на объекты "Хизбаллы". 20 сентября в Бейруте в результате авиаудара ЦАХАЛа были ликвидированы командующий спецназом "Хизбаллы" Ибрагим Акил и другие командиры "Радуана". 21-22 сентября ЦАХАЛ увеличил интенсивность ударов по целям в Ливане. 23 сентября началась новая фаза войны: были атакованы тысячи целей, минздрав Ливана уже в первый день сообщал о сотнях убитых и тысячах раненых. Военная операция в Ливане получила название "Стрелы севера". 27 сентября в пригороде Бейрута был атакован главный штаб "Хизбаллы", уничтожены Хасан Насралла и многие другие руководители и командиры. В общей сложности, по данным минздрава Ливана, менее чем за два месяца активной фазы войны, на ливанской территории было более 3000 убитых и десятки тысяч раненых.