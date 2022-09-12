"Бибибус": Нетаниягу за стеклом – общение с избирателями. Фоторепортаж

Фото: Flash90

"Бибибус" – комфортабельный грузовик стоимостью около 700 тысяч шекелей, один из бортов которого закрыт прозрачным бронированным стеклом, стал символом нынешней избирательной кампании "Ликуда". Это транспортное средство используется для выступлений главы оппозиции Биньямина Нетаниягу перед избирателями.

7 сентября состоялся премьерный показ "Бибибуса" в Тель-Авиве. Помимо Нетаниягу перед собравшимися через стекло общались депутаты Офир Акунис и Амир Охана.

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11 сентября "Бибибус" появился в иерусалимском квартале Кирьят Йовель. На сей раз компанию Нетаниягу составила Мири Регев.

Критики Нетаниягу и противники "Ликуда" высмеивают "Бибибус" в социальных сетях. Однако избиратели "Ликуда" не видят ничего зазорного в таком методе агитации.