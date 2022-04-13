Евреи всего мира готовятся к Песаху. Фоторепортаж

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15-22 апреля (14-21 нисана) в этом году евреи отмечают праздник Песах – праздник весны и свободы.

В рамках последних приготовлений к празднику Песах евреи кошеруют кухонную утварь в кипящей воде, чтобы удалить остатки квасного, которое не будут употреблять в пищу в течение ближайших семи дней.

К празднику изготавливается маца – лепешки из теста, не прошедшего сбраживание, разрешенного к употреблению в течение еврейского праздника.