Евреи всего мира готовятся к Песаху. Фоторепортаж
Фото: Associated Press и Flash90
15-22 апреля (14-21 нисана) в этом году евреи отмечают праздник Песах – праздник весны и свободы.
В рамках последних приготовлений к празднику Песах евреи кошеруют кухонную утварь в кипящей воде, чтобы удалить остатки квасного, которое не будут употреблять в пищу в течение ближайших семи дней.
К празднику изготавливается маца – лепешки из теста, не прошедшего сбраживание, разрешенного к употреблению в течение еврейского праздника.
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 08 апреля 2020
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