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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи13 апреля 2022 г., 15:57

Евреи всего мира готовятся к Песаху. Фоторепортаж

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Фото: Associated Press и Flash90

15-22 апреля (14-21 нисана) в этом году евреи отмечают праздник Песах – праздник весны и свободы.

В рамках последних приготовлений к празднику Песах евреи кошеруют кухонную утварь в кипящей воде, чтобы удалить остатки квасного, которое не будут употреблять в пищу в течение ближайших семи дней.

К празднику изготавливается маца – лепешки из теста, не прошедшего сбраживание, разрешенного к употреблению в течение еврейского праздника.

Евреи всего мира готовятся к Песаху. Фоторепортаж
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