Неделя моды в Тель-Авиве: на подиуме и в гримерке. Фоторепортаж
Фото: Александр Ханин
В Тель-Авиве прошла неделя моды "Kornit Fashion Week TLV 2022", в которой приняли участие около 20 модельеров и модных домов. В частности, были представлены коллекции от Шир Гольдштейн, Ханы Марелус, коллекция купальников от BananHot и многие другие.
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