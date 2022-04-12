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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи12 апреля 2022 г., 13:00

Неделя моды в Тель-Авиве: на подиуме и в гримерке. Фоторепортаж

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Фото: Александр Ханин

В Тель-Авиве прошла неделя моды "Kornit Fashion Week TLV 2022", в которой приняли участие около 20 модельеров и модных домов. В частности, были представлены коллекции от Шир Гольдштейн, Ханы Марелус, коллекция купальников от BananHot и многие другие.

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