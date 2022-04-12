Неделя моды в Тель-Авиве: на подиуме и в гримерке. Фоторепортаж

Фото: Александр Ханин

В Тель-Авиве прошла неделя моды "Kornit Fashion Week TLV 2022", в которой приняли участие около 20 модельеров и модных домов. В частности, были представлены коллекции от Шир Гольдштейн, Ханы Марелус, коллекция купальников от BananHot и многие другие.