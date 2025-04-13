Актеру Рону Перлману – 75. Фотогалерея

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13 апреля исполнилось 75 лет популярному американскому актеру Рональду (Рону) Перлману, наиболее известному по ролям Хеллбоя и "Чудовища" в сериале конца 80-х "Красавица и чудовище".

Он родился в Нью-Йорке, в еврейской семье. Дебютировал в кино в конце 70-х. После нескольких эпизодических получил главную роль в сериале "Красавица и чудовище", где сыграл чудовище Винсента. За роль Винсента Рон получил "Золотой Глобус" в номинации "Лучший телевизионный актёр".

После этого он сыграл во множестве фильмов, таких как "Имя розы" (1986), "Хронос" (1993), "Ромео истекает кровью" (1993), "Приключения Гека Финна" (1993), "Полицейская академия 7: Миссия в Москве" (1994), "Город потерянных детей" (1995), "Остров доктора Моро" (1996), "Чужой 4: Воскрешение" (1997), "Враг у ворот" (2001) и "Блэйд II" (2002). Также он время от времени появлялся в сериалах – "Горец", "Внешние пределы", "Великолепная семёрка".

Настоящая слава пришла к Перлману в 2004 году, когда он исполнил главную роль в фильме "Хеллбой: Герой из пекла" режиссёра Гильермо дель Торо. В 2008 году Перлман снова сыграл этого персонажа во второй части фильма "Хеллбой 2: Золотая армия".

С 2008 по 2013 год снимался в сериале "Сыны Анархии" в роли президента одноимённого байкерского клуба.

В общей сложности Рон Перлман сыграл более 110 ролей в кинофильмах и сериалах, если считать и озвученные им роли в анимационных фильмах.

Актер был женат на Опал Перлман (в девичестве Стоун) с 1981 года, у них выросли дочь и сын. Развелся в 2019 году.