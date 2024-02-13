Состязания школ самбы в Рио-де-Жанейро. Фоторепортаж 2024 года
время публикации: | последнее обновление:
Фото: Associated Press
В Рио-де-Жанейро в рамках ежегодного карнавала проходят состязания и шествия школ самбы. За красочным экспрессивным танцевальным шоу следят сотни тысяч зрителей, приехавших со всех континентов.
Карнавал продлится до 17 февраля.
adv_12 m_ar_1
adv_13 rimma_dw_d
adv_14 rimma_dw_m
adv_15 article_video
// https://www.newsru.co.il/ // Фоторепортажи // 11 Февраля 2024
В Бразилии стартовал карнавал 2024 года. Фоторепортаж
В Бразилии стартовал карнавал 2024 года. Фоторепортаж
// https://www.newsru.co.il/ // Фоторепортажи // 11 Февраля 2024
Собачий парад на Бразильском карнавале 2024 года. Фоторепортаж
Собачий парад на Бразильском карнавале 2024 года. Фоторепортаж
adv_16 ar_middle_wwh