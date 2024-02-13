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    Фоторепортажи

    Состязания школ самбы в Рио-де-Жанейро. Фоторепортаж 2024 года

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    Фото: Associated Press

    В Рио-де-Жанейро в рамках ежегодного карнавала проходят состязания и шествия школ самбы. За красочным экспрессивным танцевальным шоу следят сотни тысяч зрителей, приехавших со всех континентов.

    Карнавал продлится до 17 февраля.

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