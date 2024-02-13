Состязания школ самбы в Рио-де-Жанейро. Фоторепортаж 2024 года

Фото: Associated Press

В Рио-де-Жанейро в рамках ежегодного карнавала проходят состязания и шествия школ самбы. За красочным экспрессивным танцевальным шоу следят сотни тысяч зрителей, приехавших со всех континентов.

Карнавал продлится до 17 февраля.