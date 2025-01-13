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Акция "без штанов" в лондонском метро. Фоторепортаж 2025 года

Великобритания
время публикации: 13 января 2025 г., 12:30 | последнее обновление: 13 января 2025 г., 12:30

Фото: Associated Press

В воскресенье, 12 января, в лондонском метро прошла ставшая традиционной ежегодная акция "No Trousers Tube Ride", в которой приняли участие сотни мужчин и женщин.

Идея раздеться до нижнего белья на глазах у пассажиров подземки возникла в 2002 году у семерых смелых жителей Нью-Йорка. Они вошли в один из вагонов метро (станция, на которой это произойдет, была определена заранее), делая вид, что незнакомы друг с другом. Все семеро были без штанов и на вопросы пассажиров отвечали, что "забыли их дома".

За прошедшие десятилетия порядок проведения акции не изменился. География расширилась. В ряды любителей эпатажа влились и женщины. Как правило, участники акции предпочитают "прикольное" нижнее белье, в яркий "цветочек" или "горошек", с изображением героев мультфильмов. Обычно акция не привлекает к себе внимания со стороны полицейских, которые относятся снисходительно к странным людям без штанов.

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