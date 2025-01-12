Последствия сильнейших лесных пожаров в Калифорнии. Фоторепортаж

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Жертвами сильнейших лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса (Калифорния, США) стали не менее 16 человек. Поисковые работы работы продолжаются. Число жертв может возрасти.

Сгорело более 12 тысяч строений, в том числе множество жилых домов.

Ущерб от пожаров превысил 50 миллиардов долларов.

В наибольшей степени от пожара пострадал район Пасифик-Палисейдс (между Санта-Моникой и Малибу). Своих домов лишились многие знаменитости, среди которых Энтони Хопкинс, Джон Гудмен, Анна Фэрис, Майлз Теллер, Юджин Леви, Билли Кристал, Адам Броди и Лейтон Мистер, Пэрис Хилтон и другие.