Последствия сильнейших лесных пожаров в Калифорнии. Фоторепортаж
время публикации: 12 января 2025 г., 18:16 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 18:17
Фото: Associated Press
Жертвами сильнейших лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса (Калифорния, США) стали не менее 16 человек. Поисковые работы работы продолжаются. Число жертв может возрасти.
Сгорело более 12 тысяч строений, в том числе множество жилых домов.
Ущерб от пожаров превысил 50 миллиардов долларов.
В наибольшей степени от пожара пострадал район Пасифик-Палисейдс (между Санта-Моникой и Малибу). Своих домов лишились многие знаменитости, среди которых Энтони Хопкинс, Джон Гудмен, Анна Фэрис, Майлз Теллер, Юджин Леви, Билли Кристал, Адам Броди и Лейтон Мистер, Пэрис Хилтон и другие.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 января 2025