Церемония вручения премий "Оскар-2023". Фоторепортаж из Лос-Анджелеса

Фото: Associated Press

Вечером в воскресенье, 12 марта, в Dolby Theatre в Голливуде (Лос-Анджелес) состоялась 95-я церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар".

Ведущим церемонии был американский комик Джимми Киммел.

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Безусловными триумфаторами стали создатели фантастического комедийного боевика "Всё везде и сразу", который победил в главных номинациях – "Лучший фильм" и "Лучшая режиссёрская работа", а в общей сложности собрал семь статуэток.

В четырех номинациях победила немецкая картина "На Западном фронте без перемен".

Были удостоены "Оскара" создатели документального фильма "Навальный".

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НОМИНАЦИИ И ПОБЕДИТЕЛИ. ПОЛНЫЙ СПИСОК