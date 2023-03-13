Церемония вручения премий "Оскар-2023". Фоторепортаж из Лос-Анджелеса
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Фото: Associated Press
Вечером в воскресенье, 12 марта, в Dolby Theatre в Голливуде (Лос-Анджелес) состоялась 95-я церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар".
Ведущим церемонии был американский комик Джимми Киммел.
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Безусловными триумфаторами стали создатели фантастического комедийного боевика "Всё везде и сразу", который победил в главных номинациях – "Лучший фильм" и "Лучшая режиссёрская работа", а в общей сложности собрал семь статуэток.
В четырех номинациях победила немецкая картина "На Западном фронте без перемен".
Были удостоены "Оскара" создатели документального фильма "Навальный".
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НОМИНАЦИИ И ПОБЕДИТЕЛИ. ПОЛНЫЙ СПИСОК
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// https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 13 Марта 2023
Лауреаты "Оскара" 2023 года: триумф "Всё везде и сразу", премия "Навального". Полный список
Лауреаты "Оскара" 2023 года: триумф "Всё везде и сразу", премия "Навального". Полный список
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