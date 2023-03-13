Лауреаты "Оскара" 2023 года: триумф "Всё везде и сразу", премия "Навального". Полный список
Вечером в воскресенье, 12 марта, в Dolby Theatre в Голливуде (Лос-Анджелес) состоялась 95-я церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар".
Ведущим церемонии был американский комик Джимми Киммел.
Безусловными триумфаторами стали создатели фантастического комедийного боевика "Всё везде и сразу", который победил в главных номинациях – "Лучший фильм" и "Лучшая режиссёрская работа", а в общей сложности собрал семь статуэток.
В четырех номинациях победила немецкая картина "На Западном фронте без перемен".
Были удостоены "Оскара" создатели документального фильма "Навальный".
НОМИНАЦИИ И ПОБЕДИТЕЛИ
Лучший фильм: "Всё везде и сразу" (продюсеры: Дэниел Кван, Дэниел Шайнерт и Джонатан Ванг)
Лучшая режиссёрская работа: Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт – "Всё везде и сразу"
Лучший актер: Брендан Фрейзер – "Кит" (за роль Чарли)
Лучшая актриса: Мишель Йео – "Всё везде и сразу" (за роль Эвелин Вонг)
Лучший актёр второго плана: Ке Хюи Кван – "Всё везде и сразу" (за роль Вэймонда Вонга)
Лучшая актриса второго плана: Джейми Ли Кёртис – "Всё везде и сразу" (за роль Дейдры Боубейрдры)
Лучший оригинальный сценарий: Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт – "Всё везде и сразу"
Лучший адаптированный сценарий: Сара Полли – "Говорят женщины" (на основе романа Мириам Тейвс)
Лучший анимационный полнометражный фильм: "Пиноккио Гильермо дель Торо" (Гильермо дель Торо, Марк Густафсон, Гэри Ангар и Алекс Балкли)
Лучший анимационный короткометражный фильм: Чарли Маккизи и Мэттью Фройд – "Мальчик, Крот, Лис и Конь"
Лучший фильм на иностранном языке: "На Западном фронте без перемен" (Германия), реж. Эдвард Бергер
Лучшая музыка к фильму: Фолькер Бертельманн – "На Западном фронте без перемен"
Лучшая песня к фильму: Naatu Naatu – "RRR: Рядом ревёт революция" – музыка: М. М. Киравани, слова: Чандрабоуз
Лучший монтаж: Пол Роджерс – "Всё везде и сразу"
Лучшая операторская работа: Джеймс Френд – "На Западном фронте без перемен"
Лучшая работа художника-постановщика: Кристиан М. Голдбек (постановщик), Эрнестин Хиппер (декоратор) – "На Западном фронте без перемен"
Лучший дизайн костюмов: Рут Э. Картер – "Чёрная пантера: Ваканда навеки"
Лучший звук: Марк Вайнгартен, Джеймс Х. Матер, Эл Нельсон, Крис Бёрдон и Марк Тейлор – "Топ Ган: Мэверик"
Лучшие визуальные эффекты: Джо Леттери, Ричард Банехам, Эрик Сейндон и Дэниел Барретт – "Аватар: Путь воды"
Лучший грим и причёски: Эдриен Моро, Джуди Чин и Энн Мари Брэдли – "Кит"
Лучший документальный полнометражный фильм: Дэниел Роэр, Одесса Рэй, Дайан Беккер, Мелани Миллер и Шейн Борис – "Навальный"
Лучший документальный короткометражный фильм: Картики Гонсалвес и Гунит Монга – "Заклинатели слонов"
Лучший игровой короткометражный фильм: Том Беркли и Росс Уайт – "Прощание по-ирландски"