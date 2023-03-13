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    Досуг

    Лауреаты "Оскара" 2023 года: триумф "Всё везде и сразу", премия "Навального". Полный список

    время публикации: | последнее обновление:
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    Команда создателей фильма
    AP Photo/Chris Pizzello     Команда создателей фильма
    AP Photo/Chris Pizzello     Команда создателей фильма
    AP Photo/Chris Pizzello

    Вечером в воскресенье, 12 марта, в Dolby Theatre в Голливуде (Лос-Анджелес) состоялась 95-я церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар".

    Ведущим церемонии был американский комик Джимми Киммел.

    Безусловными триумфаторами стали создатели фантастического комедийного боевика "Всё везде и сразу", который победил в главных номинациях – "Лучший фильм" и "Лучшая режиссёрская работа", а в общей сложности собрал семь статуэток.

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    В четырех номинациях победила немецкая картина "На Западном фронте без перемен".

    Были удостоены "Оскара" создатели документального фильма "Навальный".

    НОМИНАЦИИ И ПОБЕДИТЕЛИ

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    Лучший фильм: "Всё везде и сразу" (продюсеры: Дэниел Кван, Дэниел Шайнерт и Джонатан Ванг)

    Лучшая режиссёрская работа: Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт – "Всё везде и сразу"

    Лучший актер: Брендан Фрейзер – "Кит" (за роль Чарли)

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    Лучшая актриса: Мишель Йео – "Всё везде и сразу" (за роль Эвелин Вонг)

    Лучший актёр второго плана: Ке Хюи Кван – "Всё везде и сразу" (за роль Вэймонда Вонга)

    Лучшая актриса второго плана: Джейми Ли Кёртис – "Всё везде и сразу" (за роль Дейдры Боубейрдры)

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    Лучший оригинальный сценарий: Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт – "Всё везде и сразу"

    Лучший адаптированный сценарий: Сара Полли – "Говорят женщины" (на основе романа Мириам Тейвс)

    Лучший анимационный полнометражный фильм: "Пиноккио Гильермо дель Торо" (Гильермо дель Торо, Марк Густафсон, Гэри Ангар и Алекс Балкли)

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    Лучший анимационный короткометражный фильм: Чарли Маккизи и Мэттью Фройд – "Мальчик, Крот, Лис и Конь"

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    Лучший фильм на иностранном языке: "На Западном фронте без перемен" (Германия), реж. Эдвард Бергер

    Лучшая музыка к фильму: Фолькер Бертельманн – "На Западном фронте без перемен"

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    Лучшая песня к фильму: Naatu Naatu – "RRR: Рядом ревёт революция" – музыка: М. М. Киравани, слова: Чандрабоуз

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    Лучший монтаж: Пол Роджерс – "Всё везде и сразу"

    Лучшая операторская работа: Джеймс Френд – "На Западном фронте без перемен"

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    Лучшая работа художника-постановщика: Кристиан М. Голдбек (постановщик), Эрнестин Хиппер (декоратор) – "На Западном фронте без перемен"

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    Лучший дизайн костюмов: Рут Э. Картер – "Чёрная пантера: Ваканда навеки"

    Лучший звук: Марк Вайнгартен, Джеймс Х. Матер, Эл Нельсон, Крис Бёрдон и Марк Тейлор – "Топ Ган: Мэверик"

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    Лучшие визуальные эффекты: Джо Леттери, Ричард Банехам, Эрик Сейндон и Дэниел Барретт – "Аватар: Путь воды"

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    Лучший грим и причёски: Эдриен Моро, Джуди Чин и Энн Мари Брэдли – "Кит"

    Лучший документальный полнометражный фильм: Дэниел Роэр, Одесса Рэй, Дайан Беккер, Мелани Миллер и Шейн Борис – "Навальный"

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    Лучший документальный короткометражный фильм: Картики Гонсалвес и Гунит Монга – "Заклинатели слонов"

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    Лучший игровой короткометражный фильм: Том Беркли и Росс Уайт – "Прощание по-ирландски"

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