ВМС ЦАХАЛа атакуют террористов в Ливане. Фото, видео

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Военно-морские силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) действуют у побережья Ливана, атакуя террористов и разрушая военную инфраструктуру "Хизбаллы". Применяется высокоточное оружие. В ряде случае задействуется морской спецназ.

За последние дни ВМС ЦАХАЛа ликвидировали одного из лидеров боевиков ХАМАСа в Ливане – Саида Алаа Наифа Али. Кроме того, был уничтожен один из командиров авиационных сил "Хизбаллы" Али Бархат.