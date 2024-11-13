ВМС ЦАХАЛа атакуют террористов в Ливане. Фото, видео
время публикации: 13 ноября 2024 г., 19:05 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 19:05
Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа
Военно-морские силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) действуют у побережья Ливана, атакуя террористов и разрушая военную инфраструктуру "Хизбаллы". Применяется высокоточное оружие. В ряде случае задействуется морской спецназ.
За последние дни ВМС ЦАХАЛа ликвидировали одного из лидеров боевиков ХАМАСа в Ливане – Саида Алаа Наифа Али. Кроме того, был уничтожен один из командиров авиационных сил "Хизбаллы" Али Бархат.