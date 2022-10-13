В Тель-Авиве прошла акция в поддержку Украины. Фоторепортаж

Фото: Avshalom Sassoni/Flash90

Вечером в четверг, 13 октября, на набережной Тель-Авива, недалеко от здания "Бейт Текстиль", в котором находится консульство РФ, состоялась акция в поддержку Украины, в которой приняли участие сотни граждан.

Акция проходила на следующий день после того, как Израиль, вместе с еще 142 странами мира, осудил на Генеральной ассамблее ООН попытку незаконной аннексии Россией четырех украинских регионов (Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей) и потребовал от Москвы немедленно отменить итоги "референдума".