В Тель-Авиве прошла акция в поддержку Украины. Фоторепортаж
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Фото: Avshalom Sassoni/Flash90
Вечером в четверг, 13 октября, на набережной Тель-Авива, недалеко от здания "Бейт Текстиль", в котором находится консульство РФ, состоялась акция в поддержку Украины, в которой приняли участие сотни граждан.
Акция проходила на следующий день после того, как Израиль, вместе с еще 142 странами мира, осудил на Генеральной ассамблее ООН попытку незаконной аннексии Россией четырех украинских регионов (Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей) и потребовал от Москвы немедленно отменить итоги "референдума".
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