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Возвращение Super Heavy: технологическая революция от SpaceX. Фоторепортаж

время публикации: 13 октября 2024 г., 16:52 | последнее обновление: 13 октября 2024 г., 16:52

Фото: Associated Press

В воскресенье, 13 октября, компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, в рамках пятого испытательного орбитального запуска впервые смогла вернуть на стартовую площадку и успешно захватить ускоритель Super Heavy. В будущем SpaceX рассчитывает на его многоразовое использование ускорителя Super Heavy.

Согласно планам SpaceX, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну, Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые ускоритель Super Heavy и корабль Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю.

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