Тысячи евреев молились у Стены Плача о возвращении заложников накануне Судного дня. Фоторепортаж
время публикации: 11 октября 2024 г., 10:22 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 10:22
Фото: Arie Leib Abrams/Flash90
Ночью и рано утром 11 октября тысячи верующих евреев собрались у Стены Плача в Старом городе Иерусалима для чтения традиционных молитв "Слихот" накануне Йом Кипур (Судного дня).
Звучали молитвы о возвращении заложников из плена, а также за мир и безопасность в Израиле.
Среди молящихся была замечена Сара Нетаниягу, супруга премьер-министра Израиля.
Более года в Израиле идет война. Более года многие заложники остаются в плену в Газе.
1 октября ритуал Слихот у Стены Плача был отменен из ракетного обстрела из Ирана.
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