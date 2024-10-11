x
11 октября 2024
|
последняя новость: 12:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 октября 2024
|
11 октября 2024
|
последняя новость: 12:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Тысячи евреев молились у Стены Плача о возвращении заложников накануне Судного дня. Фоторепортаж

время публикации: 11 октября 2024 г., 10:22 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 10:22

Фото: Arie Leib Abrams/Flash90

Ночью и рано утром 11 октября тысячи верующих евреев собрались у Стены Плача в Старом городе Иерусалима для чтения традиционных молитв "Слихот" накануне Йом Кипур (Судного дня).

Звучали молитвы о возвращении заложников из плена, а также за мир и безопасность в Израиле.

Среди молящихся была замечена Сара Нетаниягу, супруга премьер-министра Израиля.

Более года в Израиле идет война. Более года многие заложники остаются в плену в Газе.

1 октября ритуал Слихот у Стены Плача был отменен из ракетного обстрела из Ирана.

Тысячи евреев молились у Стены Плача о возвращении заложников накануне Судного дня. Фоторепортаж
Тысячи евреев молились у Стены Плача о возвращении заложников накануне Судного дня. Фоторепортаж
Тысячи евреев молились у Стены Плача о возвращении заложников накануне Судного дня. Фоторепортаж
Тысячи евреев молились у Стены Плача о возвращении заложников накануне Судного дня. Фоторепортаж
Тысячи евреев молились у Стены Плача о возвращении заложников накануне Судного дня. Фоторепортаж
Тысячи евреев молились у Стены Плача о возвращении заложников накануне Судного дня. Фоторепортаж
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 октября 2024

Из-за ракетных обстрелов отменен ритуал Слихот у Стены Плача