Тысячи евреев молились у Стены Плача о возвращении заложников накануне Судного дня. Фоторепортаж

Фото: Arie Leib Abrams/Flash90

Ночью и рано утром 11 октября тысячи верующих евреев собрались у Стены Плача в Старом городе Иерусалима для чтения традиционных молитв "Слихот" накануне Йом Кипур (Судного дня).

Звучали молитвы о возвращении заложников из плена, а также за мир и безопасность в Израиле.

Среди молящихся была замечена Сара Нетаниягу, супруга премьер-министра Израиля.

Более года в Израиле идет война. Более года многие заложники остаются в плену в Газе.

1 октября ритуал Слихот у Стены Плача был отменен из ракетного обстрела из Ирана.