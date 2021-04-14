"Иудея и Самария". Галерея работ Андрея Куманина

Авторы: Андрей Куманин и Марат Синельников (фото)

Накануне Дня независимости Израиля художник и кузнец Андрей Куманин представил серию своих работ "Иудея и Самария", созданных в содружестве с фотографом Маратом Синельниковым. Некоторые из этих снимков станут частью проекта, в рамках которого открытки с изображениями работ израильских художников будут разосланы по всему миру.

По просьбе редакции NEWSru.co.il авторы представляют нашим читателям все созданные ими работы этой серии.

Рассказывает Андрей Куманин: "Последние десять лет я живу на Баркане. За "зелёной чертой". По израильским меркам это даже не провинция или деревня, а скорее дыра. Если ехать от Тель-Авива, от моря в сторону Иордании, доехать до блокпоста, пересечь границу и ещё минут 15 по шоссе между холмами, оливковыми рощами, палестинскими деревнями, то приедешь на Баркан. Здесь дом, семья и кузница. В Израиле я 30 лет. Это моя первая виртуальная выставка. Серия называется "Иудея и Самария". На картинках – то же, что из окна. И ещё мои фигурки, которые я вырезаю в кузне. Моя мастерская находится на территории металлообрабатывающего завода Шляйснер. Он основан эмигрантами из Германии в 1942 году. Я художник этого завода. Фотографии сделал Марат Синельников – мой талантливый друг, который тоже живёт на Баркане".

Работы Андрея Куманина станут частью "открыточного" проекта, задуманного компанией YOFFI и иерусалимской галереей SKIZZA. Руководитель компании Аркадий Майофис так рассказывает о проекте: "35 израильских художников представляют по несколько работ в виде открыток, все они посвящены Израилю. 35 разных взглядов на Израиль. Разные стили, манеры, разный опыт проживания в стране. Известные мастера и начинающие художники, профессионалы и любители. Серьезно и с иронией. Весь проект состоит из трёх частей. Сначала мы печатаем открытки для подарочных наборов от YOFFI. Потом – в октябре – выставка в галерее SKIZZA. И ещё – большой каталог. Один из самых ярких участников проекта – Андрей Куманин".