Британской кинозвезде Джули Кристи – 85. Фотогалерея

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14 апреля исполнилось 85 лет знаменитой британской актрисе Джули Кристи, обладательнице премий "Оскар" (1966), "Золотой глобус" (2008) и многих других кинонаград.

Она родилась в индийском штате Ассам в семье чайных плантаторов. Начальное образование получила в местном монастыре, затем изучала актерское ремесло в Великобритании. С 1957-го получала эпизодические роли на британском телевидении. Известность к ней пришла после исполнения одной из главных ролей в научно-фантастическом сериале ВВС "Андромеда" (1961). Потом последовали заметные роли в фильмах Джона Шлезингера – "Билли-лжец" (1963), "Дорогая" (1965, премия "Оскар" за лучшую женскую роль), а также в его экранизации романа Томаса Харди "Вдали от обезумевшей толпы" (1967). Одной из наиболее значимых ролей из раннего репертуара Кристи является Лара в голливудской экранизации романа Бориса Пастернака "Доктор Живаго" (1965).

В следующем году снялась у Франсуа Трюффо в фантастической ленте "451° по Фаренгейту". За роль в вестерне Роберта Олтмена "Маккейб и миссис Миллер" (1971) была вновь номинирована на премию Американской киноакадемии. В этом фильме её партнёром был Уоррен Битти, по совету которого она перебралась в Голливуд. Романтические отношения Кристи и Битти продолжались с 1967 по 1974 год.

Джули Кристи никогда не была замужем. Она ведет замкнутую жизнь, в 1980-е и первой половине 1990-х годов практически не снималась. Возвращение актрисы в кино ознаменовалось ролью в драме "На закате" (1997), принесшей ей третью номинацию на "Оскар". Большой интерес среди критиков вызвала ее работа в кинодраме "Вдали от неё" (2006), удостоенная еще одной оскаровской номинации. Среди поздних фильмов с участием Кристи, ориентированных на более массового зрителя, − "Волшебная страна" (миссис Эмма дю Морье), "Гарри Поттер и узник Азкабана" (мадам Розмерта), "Троя" (Фетида), "Красная Шапочка" (бабушка).