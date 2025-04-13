Последствия удара армии РФ по Сумам: десятки погибших, среди жертв дети. Фоторепортаж

Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Жертвами двух российских ракетных ударов по украинскому городу Сумы стали более 30 человек, в их числе двое детей. Пострадали свыше 80 человек, среди них десять детей.

В результате ракетного удара разрушено здание Сумского государственного университета, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В воскресенье, 13 апреля, армия РФ выпустила две баллистические ракеты по украинскому городу Сумы. Ракеты взорвались в центре города. Удар был нанесен по жилому району. Убитые и раненые на городских улицах, в автомобилях, общественном транспорте, в домах, отмечается в сообщении главы МВД Украины Игоря Клименко.