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Последствия удара армии РФ по Сумам: десятки погибших, среди жертв дети. Фоторепортаж

Война в Украине
Погибшие
время публикации: 13 апреля 2025 г., 14:23 | последнее обновление: 13 апреля 2025 г., 14:24

Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Жертвами двух российских ракетных ударов по украинскому городу Сумы стали более 30 человек, в их числе двое детей. Пострадали свыше 80 человек, среди них десять детей.

В результате ракетного удара разрушено здание Сумского государственного университета, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В воскресенье, 13 апреля, армия РФ выпустила две баллистические ракеты по украинскому городу Сумы. Ракеты взорвались в центре города. Удар был нанесен по жилому району. Убитые и раненые на городских улицах, в автомобилях, общественном транспорте, в домах, отмечается в сообщении главы МВД Украины Игоря Клименко.

Последствия удара армии РФ по Сумам: десятки погибших, среди жертв дети. Фоторепортаж
Последствия удара армии РФ по Сумам: десятки погибших, среди жертв дети. Фоторепортаж
Последствия удара армии РФ по Сумам: десятки погибших, среди жертв дети. Фоторепортаж
Последствия удара армии РФ по Сумам: десятки погибших, среди жертв дети. Фоторепортаж
Последствия удара армии РФ по Сумам: десятки погибших, среди жертв дети. Фоторепортаж
Последствия удара армии РФ по Сумам: десятки погибших, среди жертв дети. Фоторепортаж
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 апреля 2025

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