"Страшно, аж жуть!" Вевчанский карнавал в Северной Македонии. Фоторепортаж

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13-14 января, в день святого Василия Великого ("старый Новый год"), жители села Вевчани в Северной Македонии празднуют традиционный Вевчанский карнавал. Этой традиции, согласно легендам и утверждениям местных краеведов, примерно полторы тысячи или даже две тысячи лет.

В общине Вевчани проживают всего несколько тысяч человек. Но на карнавал приезжают посмотреть толпы туристов из разных стран.

Цель карнавала, имеющего языческие корни – отпугнуть злых духов. Ранее для этого привлекались исключительно мужчины, надевавшие страшные маски и костюмы. Но современный карнавал иной – в нем много комичного, веселого, красочного, и женщины непременно участвуют в шоу.