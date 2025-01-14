"Страшно, аж жуть!" Вевчанский карнавал в Северной Македонии. Фоторепортаж
время публикации: 14 января 2025 г., 14:41 | последнее обновление: 14 января 2025 г., 14:41
Фото: AP Photo/Boris Grdanoski
13-14 января, в день святого Василия Великого ("старый Новый год"), жители села Вевчани в Северной Македонии празднуют традиционный Вевчанский карнавал. Этой традиции, согласно легендам и утверждениям местных краеведов, примерно полторы тысячи или даже две тысячи лет.
В общине Вевчани проживают всего несколько тысяч человек. Но на карнавал приезжают посмотреть толпы туристов из разных стран.
Цель карнавала, имеющего языческие корни – отпугнуть злых духов. Ранее для этого привлекались исключительно мужчины, надевавшие страшные маски и костюмы. Но современный карнавал иной – в нем много комичного, веселого, красочного, и женщины непременно участвуют в шоу.