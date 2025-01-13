Учения ПВО вокруг ядерных объектов Ирана. Фоторепортаж

Фото: Iranian Army via AP

В Иране проходят масштабные военные учения "Эктедар" ("Мощь"). Они начались 4 января и продлятся до марта, в них участвуют как армейские подразделения, так и "Корпус стражей Исламской революции".

В рамках учений отрабатывается защита объектов, относящихся к иранской ядерной инфраструктуре, таких, как предприятие по обогащению урана в Натанзе и подземные комбинаты в Фордо и Хондабе.

Как сообщают иранские государственные СМИ, проходит отработка оборонительных и наступательных операций с участием систем противоракетной обороны, радарных установок, разведки, подразделений радиоэлектронной борьбы.