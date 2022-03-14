Гуманитарная катастрофа в Украине: свидетельства против пропаганды. Фоторепортаж
Фото: Associated Press, ГСЧС Украины, генштаб ВСУ
Власти Украины сообщают о тысячах погибших мирных гражданах. В одном Мариуполе по предварительной оценке могли погибнуть более 2000 мирных граждан.
Целями российских ракетчиков являются не только военные объекты, но и объекты гражданской инфраструктуры. Хотя в Кремле утверждают, что это не так.
Армия РФ применяет тактику запугивания украинских властей и мирного населения, обстреливая жилые районы.
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