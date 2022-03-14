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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи14 марта 2022 г., 16:18

Гуманитарная катастрофа в Украине: свидетельства против пропаганды. Фоторепортаж

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Associated Press, ГСЧС Украины, генштаб ВСУ

Власти Украины сообщают о тысячах погибших мирных гражданах. В одном Мариуполе по предварительной оценке могли погибнуть более 2000 мирных граждан.

Целями российских ракетчиков являются не только военные объекты, но и объекты гражданской инфраструктуры. Хотя в Кремле утверждают, что это не так.

Армия РФ применяет тактику запугивания украинских властей и мирного населения, обстреливая жилые районы.

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