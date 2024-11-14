Актрисе Ольге Куриленко, "девушке Бонда" и "королеве русалок" – 45. Фотогалерея

Фото: Associated Press

14 ноября исполнилось 45 лет актрисе и модели Ольге Куриленко, родившейся в Бердянске (Украина/СССР).

Карьеру модели Ольга начала в 16 лет, переехав в Париж. Ее фотографии украшали обложки журналов Glamour, ELLE, Madame Figaro, Marie Claire, Vogue и публиковались в каталоге Victoria's Secret. Она была лицом компаний Lejaby, Bebe clothing, Clarins и Helena Rubinstein, а также моделью для брендов Roberto Cavalli и Kenzo.

Карьеру в кино Куриленко начала в 2005-м со съемок в малобюджетном эротическом фильме "Перст любви". Уже на следующий год она сыграла вместе с Элайджей Вудом (уже знаменитым, благодаря роли Фродо во "Властелине колец") в кинокартине "Париж, я люблю тебя".

В 2008-м Ольга была выбрана на роль "девушки Джеймса Бонда" в очередном фильме сериала про агента 007 ("Квант милосердия"), сыграв вместе с Дэниелом Крэйгом.

В 2010 году Куриленко была занята в самом дорогом на то время китайском 3D-фильме "Глубинные империи", в картине она играла королеву русалок.

В 2012 году Куриленко сыграла в фильме "К чуду" (в компании Бена Аффлека и Хавьера Бардема). В 2013 году вышел фантастический фильм "Обливион" с Ольгой Куриленко и Томом Крузом в главных ролях. В 2014-м актриса сыграла в шпионском боевике "Человек ноября" в паре с Пирсом Броснаном и в том же году вместе с Расселом Кроу она исполнила главную женскую роль в исторической драме "Искатель воды". В 2017 году Ольга Куриленко сыграла советскую пианистку Марию Юдину в сатирической комедии "Смерть Сталина". В 2018 году Куриленко предстала в образе русской шпионки в британском комедийном фильме "Агент Джонни Инглиш 3.0", где главную роль исполнил Роуэн Аткинсон.

В 2019 году выпущен фильм "Пятнадцать минут войны", в котором Куриленко исполнила главную роль. В 2021 году она снялась в триллере "Часовой", а также в роли Антонии Дрейковой в супергеройском фильме "Чёрная вдова". Кроме того, сыграла в комедийном фильме "Шеф под прикрытием".

В общей сложности, Ольга Куриленко снялась более чем в 50 фильмах и сериалах. Ее можно считать одной из самых успешных западных киноактрис, родившихся на территории Украины, наряду с Миллой Йовович и Милой Кунис.

Несколько раз была замужем. Воспитывает сына. Живет в Лондоне.